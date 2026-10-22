NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätte eine Investition in Amtech Systems von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Amtech Systems-Aktien verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde das Amtech Systems-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Amtech Systems-Papier bei 7,41 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Amtech Systems-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 349,528 Amtech Systems-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 21.10.2026 18 744,94 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 13,89 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 87,45 Prozent.

Der Amtech Systems-Wert an der Börse wurde auf 237,57 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at