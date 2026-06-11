Amtech Systems Aktie
WKN: 914333 / ISIN: US0323325045
|Amtech Systems-Investment im Blick
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11.06.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amtech Systems-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurde das Amtech Systems-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Amtech Systems-Anteile bei 9,70 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Amtech Systems-Papier investiert hätte, befänden sich nun 103,093 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.06.2026 auf 19,31 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 990,72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 99,07 Prozent erhöht.
Jüngst verzeichnete Amtech Systems eine Marktkapitalisierung von 277,32 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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