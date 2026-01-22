Amtech Systems Aktie

WKN: 914333 / ISIN: US0323325045

Amtech Systems-Investition im Blick 22.01.2026 16:04:31

NASDAQ Composite Index-Wert Amtech Systems-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Amtech Systems von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Amtech Systems-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amtech Systems-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 8,92 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Amtech Systems-Aktie investierten, hätten nun 1 121,705 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 19 102,64 USD, da sich der Wert eines Amtech Systems-Anteils am 21.01.2026 auf 17,03 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 91,03 Prozent vermehrt.

Amtech Systems war somit zuletzt am Markt 227,98 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

