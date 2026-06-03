AngioDynamics Aktie

AngioDynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

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Rentable AngioDynamics-Anlage? 03.06.2026 16:04:19

NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: Hätte sich eine Investition in AngioDynamics von vor einem Jahr gelohnt?

Das wäre der Verdienst eines frühen AngioDynamics-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AngioDynamics-Aktie bei 10,95 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 9,132 Anteilen. Die gehaltenen AngioDynamics-Papiere wären am 02.06.2026 100,27 USD wert, da der Schlussstand 10,98 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 0,27 Prozent.

AngioDynamics wurde am Markt mit 450,25 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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