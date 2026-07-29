NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen AngioDynamics-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die AngioDynamics-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 9,12 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 1 096,491 AngioDynamics-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 723,68 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 28.07.2026 auf 14,34 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 57,24 Prozent gesteigert.

Insgesamt war AngioDynamics zuletzt 564,40 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at