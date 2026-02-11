NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades AngioDynamics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das AngioDynamics-Papier bei 10,78 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 927,644 AngioDynamics-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.02.2026 auf 11,02 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 222,63 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2,23 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte AngioDynamics einen Börsenwert von 437,69 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at