NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AngioDynamics von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Am 11.03.2025 wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 9,12 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10,965 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 10.03.2026 auf 10,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 120,50 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 20,50 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete AngioDynamics eine Marktkapitalisierung von 451,65 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at