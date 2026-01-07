AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Rentable AngioDynamics-Anlage?
|
07.01.2026 16:04:58
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren eingebracht
Die AngioDynamics-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 11,55 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,658 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 06.01.2026 auf 11,44 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99,05 USD wert. Damit wäre die Investition 0,95 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete AngioDynamics eine Marktkapitalisierung von 545,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
