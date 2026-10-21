NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine AngioDynamics-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren

Investoren, die vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden AngioDynamics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 11,70 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das AngioDynamics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 854,701 AngioDynamics-Anteilen. Die gehaltenen AngioDynamics-Anteile wären am 20.10.2026 10 094,02 USD wert, da der Schlussstand 11,81 USD betrug. Das entspricht einem Anstieg um 0,94 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics bezifferte sich zuletzt auf 479,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at