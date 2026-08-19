AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Performance im Blick
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19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 10 Jahren gekostet
Am 19.08.2016 wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die AngioDynamics-Aktie an diesem Tag 16,19 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 617,665 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 771,46 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 18.08.2026 auf 15,82 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,29 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für AngioDynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 651,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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