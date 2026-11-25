Das wäre der Verdienst eines frühen AngioDynamics-Einstiegs gewesen.

Am 25.11.2023 wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das AngioDynamics-Papier letztlich bei 6,98 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die AngioDynamics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 143,266 AngioDynamics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 11,17 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 600,29 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 60,03 Prozent.

AngioDynamics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 463,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at