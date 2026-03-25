NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätte eine Investition in AngioDynamics von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die AngioDynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 21,12 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 473,485 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.03.2026 gerechnet (10,63 USD), wäre das Investment nun 5 033,14 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 49,67 Prozent vermindert.

Am Markt war AngioDynamics jüngst 437,69 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at