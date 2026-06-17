NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AngioDynamics gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem AngioDynamics-Papier statt. Zum Handelsende standen AngioDynamics-Anteile an diesem Tag bei 25,74 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 388,500 AngioDynamics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 12,15 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 720,28 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 52,80 Prozent.

Am Markt war AngioDynamics jüngst 494,53 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at