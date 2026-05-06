NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen AngioDynamics-Investment verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8,63 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 1 158,749 Anteile im Besitz. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 699,88 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 05.05.2026 auf 10,96 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,00 Prozent gesteigert.

Am Markt war AngioDynamics jüngst 454,45 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at