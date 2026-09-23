AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Lukrative AngioDynamics-Anlage?
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23.09.2026 16:03:58
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger an einem AngioDynamics-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit AngioDynamics-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das AngioDynamics-Papier an diesem Tag 10,79 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 92,678 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der AngioDynamics-Aktie auf 15,67 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 452,27 USD wert. Das entspricht einem Plus von 45,23 Prozent.
Zuletzt verbuchte AngioDynamics einen Börsenwert von 635,62 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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