NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor 3 Jahren verdient

Bei einem frühen Investment in AngioDynamics-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 9,31 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,741 Anteilen. Die gehaltenen Anteile wären am 12.05.2026 117,08 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 10,90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 17,08 Prozent angezogen.

AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 447,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at