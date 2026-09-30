NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren AngioDynamics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 30.09.2023 wurden AngioDynamics-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das AngioDynamics-Papier bei 7,31 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 367,989 AngioDynamics-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21 340,63 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 29.09.2026 auf 15,60 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 113,41 Prozent vermehrt.

AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 642,70 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at