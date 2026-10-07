AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Profitabler AngioDynamics-Einstieg?
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07.10.2026 16:03:41
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem AngioDynamics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 26,63 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,755 AngioDynamics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 14,42 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,15 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,85 Prozent vermindert.
AngioDynamics wurde am Markt mit 651,08 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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