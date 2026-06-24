AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Lukrative AngioDynamics-Investition?
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24.06.2026 16:05:05
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die AngioDynamics-Aktie an diesem Tag bei 13,44 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 7,440 AngioDynamics-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 92,04 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 23.06.2026 auf 12,37 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 7,96 Prozent.
Der Börsenwert von AngioDynamics belief sich jüngst auf 511,04 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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