AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Profitable AngioDynamics-Anlage?
|
18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AngioDynamics-Anteilen statt. Der Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,169 AngioDynamics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 10,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 869,32 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13,07 Prozent.
Alle AngioDynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 441,06 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!