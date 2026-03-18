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AngioDynamics Aktie

AngioDynamics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

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Profitable AngioDynamics-Anlage? 18.03.2026 16:04:11

NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit AngioDynamics-Anteilen statt. Der Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 12,32 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 81,169 AngioDynamics-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des AngioDynamics-Papiers auf 10,71 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 869,32 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 13,07 Prozent.

Alle AngioDynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 441,06 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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