NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein AngioDynamics-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die AngioDynamics-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die AngioDynamics-Aktie bei 18,75 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die AngioDynamics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 5,333 AngioDynamics-Aktien. Die gehaltenen AngioDynamics-Anteile wären am 27.01.2026 54,61 USD wert, da der Schlussstand 10,24 USD betrug. Damit beträgt die Performance des Investments -45,39 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 424,96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
