AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|AngioDynamics-Anlage
|
22.07.2026 16:04:18
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde das AngioDynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die AngioDynamics-Anteile bei 16,52 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 60,533 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 860,77 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 21.07.2026 auf 14,22 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13,92 Prozent abgenommen.
AngioDynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 566,77 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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