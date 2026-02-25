NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in AngioDynamics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 5 Jahren wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48,900 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 558,92 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 24.02.2026 auf 11,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 44,11 Prozent vermindert.

Der AngioDynamics-Wert an der Börse wurde auf 461,73 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at