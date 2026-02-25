AngioDynamics Aktie
WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017
|Rentables AngioDynamics-Investment?
|
25.02.2026 16:04:28
NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden AngioDynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20,45 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 48,900 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 558,92 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 24.02.2026 auf 11,43 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 44,11 Prozent vermindert.
Der AngioDynamics-Wert an der Börse wurde auf 461,73 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu AngioDynamics Inc.
Analysen zu AngioDynamics Inc.
