NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in AngioDynamics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades AngioDynamics-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,46 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investierten, hätten nun 364,166 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 5 542,61 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Papiers am 08.09.2026 auf 15,22 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 44,57 Prozent gleich.

AngioDynamics war somit zuletzt am Markt 628,68 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at