WKN: A0B9A5 / ISIN: US03475V1017

Lohnende AngioDynamics-Investition? 14.01.2026 16:04:17

NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in AngioDynamics von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in AngioDynamics gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das AngioDynamics-Papier investiert hätte, hätte er nun 84,746 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen AngioDynamics-Papiere wären am 13.01.2026 853,39 USD wert, da der Schlussstand 10,07 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,66 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von AngioDynamics belief sich zuletzt auf 419,77 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

