NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust hätte eine AngioDynamics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die AngioDynamics-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde die AngioDynamics-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 11,19 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 893,655 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 865,95 USD, da sich der Wert einer AngioDynamics-Aktie am 03.03.2026 auf 11,04 USD belief. Mit einer Performance von -1,34 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von AngioDynamics bezifferte sich zuletzt auf 468,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at