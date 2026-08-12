NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in AngioDynamics von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in AngioDynamics-Aktien gewesen.

Das AngioDynamics-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das AngioDynamics-Papier bei 27,29 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hat, hat nun 36,643 Anteile im Depot. Die gehaltenen AngioDynamics-Aktien wären am 11.08.2026 577,13 USD wert, da der Schlussstand 15,75 USD betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,29 Prozent verringert.

Am Markt war AngioDynamics jüngst 651,89 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at