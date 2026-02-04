NASDAQ Composite Index-Wert AngioDynamics-Aktie: Wäre eine AngioDynamics-Anlage von vor 10 Jahren lukrativ gewesen?

Heute vor 10 Jahren wurde das AngioDynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren AngioDynamics-Anteile an diesem Tag 10,61 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die AngioDynamics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 94,251 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 002,83 USD, da sich der Wert eines AngioDynamics-Anteils am 03.02.2026 auf 10,64 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 0,28 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete AngioDynamics eine Marktkapitalisierung von 428,90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at