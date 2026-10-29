Anika Therapeutics Aktie

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WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Anika Therapeutics-Anlage 29.10.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Anika Therapeutics-Aktie 18,53 USD wert. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 539,665 Anika Therapeutics-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Anika Therapeutics-Aktie auf 21,55 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 629,79 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 16,30 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Anika Therapeutics einen Börsenwert von 288,84 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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