NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Anika Therapeutics gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Anika Therapeutics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 9,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Anika Therapeutics-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104,384 Anika Therapeutics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.10.2026 gerechnet (20,60 USD), wäre die Investition nun 2 150,31 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 115,03 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 272,53 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at