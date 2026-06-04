NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Anika Therapeutics-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 11,65 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hat, hat nun 858,369 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 03.06.2026 auf 14,41 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 369,10 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 12 369,10 USD, was einer positiven Performance von 23,69 Prozent entspricht.

Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 191,75 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at