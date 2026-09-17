NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 47,37 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 211,104 Anika Therapeutics-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,84 USD gerechnet, wäre die Investition nun 4 399,41 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 56,01 Prozent.

Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 279,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at