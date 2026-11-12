NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Anika Therapeutics-Anteile letztlich bei 45,56 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 21,949 Anika Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 13,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 306,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,38 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 180,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at