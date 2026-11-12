Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Anika Therapeutics-Investition? 12.11.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren verloren

Bei einem frühen Anika Therapeutics-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Anika Therapeutics-Anteile letztlich bei 45,56 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 21,949 Anika Therapeutics-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2026 auf 13,95 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 306,19 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,38 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 180,35 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Anika Therapeutics Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Anika Therapeutics Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Anika Therapeutics Inc. 12,00 -3,23% Anika Therapeutics Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen