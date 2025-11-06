NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren verloren

Anika Therapeutics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anika Therapeutics-Anteile bei 32,59 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Anika Therapeutics-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,068 Anika Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.11.2025 gerechnet (9,85 USD), wäre die Investition nun 30,22 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 69,78 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Anika Therapeutics betrug jüngst 138,98 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at