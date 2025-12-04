Anika Therapeutics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren verloren
Am 04.12.2020 wurde das Anika Therapeutics-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Anika Therapeutics-Aktie an diesem Tag bei 37,72 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Anika Therapeutics-Papier investiert hätte, hätte er nun 26,511 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Anika Therapeutics-Aktie auf 9,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 251,06 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 74,89 Prozent eingebüßt.
Anika Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 136,05 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
