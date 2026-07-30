Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Frühe Investition
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30.07.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Anika Therapeutics von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Anika Therapeutics-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 8,10 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in Anika Therapeutics-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 123,457 Anika Therapeutics-Aktien. Die gehaltenen Anika Therapeutics-Anteile wären am 29.07.2026 1 996,30 USD wert, da der Schlussstand 16,17 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +99,63 Prozent.
Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 202,92 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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