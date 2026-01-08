Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
08.01.2026 16:05:43
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Anika Therapeutics-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 271,518 Anika Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (9,84 USD), wäre das Investment nun 2 671,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 73,28 Prozent verkleinert.
Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 139,11 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
