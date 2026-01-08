Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Anika Therapeutics-Investmentbeispiel 08.01.2026 16:05:43

NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren Anika Therapeutics-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Anika Therapeutics-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 271,518 Anika Therapeutics-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.01.2026 gerechnet (9,84 USD), wäre das Investment nun 2 671,73 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 73,28 Prozent verkleinert.

Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 139,11 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Anika Therapeutics Inc.

mehr Nachrichten