NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Anika Therapeutics-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Anika Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 30,94 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 32,321 Anika Therapeutics-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 307,69 USD, da sich der Wert eines Anika Therapeutics-Papiers am 21.01.2026 auf 9,52 USD belief. Mit einer Performance von -69,23 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Anika Therapeutics war somit zuletzt am Markt 136,76 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at