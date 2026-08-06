Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Profitables Anika Therapeutics-Investment?
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06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Anika Therapeutics-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 22,02 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 454,133 Anika Therapeutics-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 05.08.2026 auf 19,19 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 714,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12,85 Prozent verringert.
Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 262,37 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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