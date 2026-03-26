NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Anika Therapeutics-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Anika Therapeutics eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Anika Therapeutics-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Anika Therapeutics-Aktie an diesem Tag 36,60 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investierten, hätten nun 27,322 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,56 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 397,81 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 60,22 Prozent.

Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 195,03 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at