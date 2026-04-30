Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Anika Therapeutics-Investmentbeispiel
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30.04.2026 16:04:47
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Anika Therapeutics-Papier letztlich bei 45,66 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,190 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Anika Therapeutics-Aktie auf 12,39 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27,14 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 72,86 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Anika Therapeutics bezifferte sich zuletzt auf 204,93 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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