Anika Therapeutics Aktie
WKN: 889120 / ISIN: US0352551081
|Hochrechnung
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Anika Therapeutics-Papier 27,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36,075 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 551,23 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 15.04.2026 auf 15,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,88 Prozent eingebüßt.
Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 204,44 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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