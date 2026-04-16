NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 3 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Anika Therapeutics-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Anika Therapeutics-Papier 27,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Anika Therapeutics-Aktie investiert hätte, hätte er nun 36,075 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 551,23 USD, da sich der Wert einer Anika Therapeutics-Aktie am 15.04.2026 auf 15,28 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 44,88 Prozent eingebüßt.

Der Anika Therapeutics-Wert an der Börse wurde auf 204,44 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at