Anika Therapeutics Aktie

Anika Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

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Lohnende Anika Therapeutics-Investition? 23.04.2026 16:03:49

NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Anika Therapeutics-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 41,52 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 240,848 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 22.04.2026 auf 15,55 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 745,18 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 62,55 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Anika Therapeutics belief sich zuletzt auf 201,29 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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