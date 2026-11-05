NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Anika Therapeutics von vor 5 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Anika Therapeutics-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Anika Therapeutics-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Anika Therapeutics-Papier bei 45,03 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,221 Anika Therapeutics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 20,40 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 45,30 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 45,30 USD entspricht einer negativen Performance von 54,70 Prozent.

Anika Therapeutics war somit zuletzt am Markt 259,84 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at