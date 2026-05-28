NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Anika Therapeutics-Investment verlieren können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Anika Therapeutics-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 47,38 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Anika Therapeutics-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21,106 Anika Therapeutics-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 27.05.2026 auf 14,81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 312,58 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 68,74 Prozent abgenommen.

Zuletzt ergab sich für Anika Therapeutics eine Börsenbewertung in Höhe von 198,55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at