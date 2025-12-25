Anika Therapeutics Aktie

WKN: 889120 / ISIN: US0352551081

Rentables Anika Therapeutics-Investment? 25.12.2025 16:03:39

NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Anika Therapeutics-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,855 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 339,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,48 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66,01 Prozent.

Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 135,59 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Anika Therapeutics Inc. 7,95 -1,24% Anika Therapeutics Inc.

