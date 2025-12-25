Anika Therapeutics Aktie
NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurde das Anika Therapeutics-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 27,89 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 35,855 Anika Therapeutics-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.12.2025 339,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 9,48 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 66,01 Prozent.
Anika Therapeutics markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 135,59 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
