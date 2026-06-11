NASDAQ Composite Index-Wert Anika Therapeutics-Aktie: So viel Verlust hätte eine Anika Therapeutics-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor 3 Jahren wurde die Anika Therapeutics-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anika Therapeutics-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 27,60 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Anika Therapeutics-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3,623 Anika Therapeutics-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 14,95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 54,15 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 45,85 Prozent.

Anika Therapeutics wurde jüngst mit einem Börsenwert von 193,66 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at