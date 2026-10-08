Applied Materials Aktie

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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Rentable Applied Materials-Anlage? 08.10.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 08.10.2016 wurden Applied Materials-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 29,75 USD. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 USD in die Applied Materials-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 33,613 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 520,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 500,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 1 650,08 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Applied Materials bezifferte sich zuletzt auf 420,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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