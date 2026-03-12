Applied Materials Aktie

Applied Materials für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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Applied Materials-Anlage unter der Lupe 12.03.2026 16:03:51

NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Applied Materials-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Applied Materials-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Applied Materials-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Applied Materials-Papier bei 114,39 USD. Bei einem Applied Materials-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,742 Applied Materials-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 069,06 USD, da sich der Wert eines Applied Materials-Papiers am 11.03.2026 auf 351,07 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 206,91 Prozent gesteigert.

Alle Applied Materials-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 277,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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