NASDAQ Composite Index-Wert Applied Materials-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Applied Materials-Investment abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Applied Materials-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Applied Materials-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Applied Materials-Aktie 15,62 USD wert. Bei einem Investment von 10 000 USD in Applied Materials-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 640,205 Applied Materials-Aktien. Die gehaltenen Applied Materials-Aktien wären am 16.08.2023 88 508,32 USD wert, da der Schlussstand 138,25 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 785,08 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Applied Materials zuletzt 117,79 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at